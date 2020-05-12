宅經濟時代！英偉達股價創新高　分析料未升完

宅經濟時代再度得到市場認同！外國傳媒報道，晶片大廠英偉達(Nvidia)股價周一(11日)收市創下322.62美元新高，分析師同時上調該股目標價至360美元，十分看好前景。

金融機構Needham分析師Rajvindra Gill周一將英偉達的評級設定為「買入」，目標價從270美元上調至360美元。FactSet數據顯示，39名分析師裏，有29名設定為「買入」，7名設定「持有」，只有3名設定為「沽出」，平均目標價310.5美元。

回看英偉達股價今年在2月19日創下314.7美元的收市價新高後，一直受到疫情影響，3月16日更收在196.40美元低位。

該公司會在5月21日收市後公布首季業績。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626