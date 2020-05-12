【全球攬炒】分析看淡全年5G手機出貨量僅8千萬部

就中國市場而言，Lai預計國內5G用戶數量將於下半年快速增長，主要由於5G網絡加快推出及5G手機價格下滑。她指，國內5G基建漸見成熟，據國際市場研究公司IDC指，內地5G基站今年內最少有63萬座，較去年的13萬座大增。中國5G頻譜的寬度亦比歐美國家高，意味有更多電訊商能提供5G服務，提升用戶5G體驗。

至於半導體及硬件市場，分析師Charles Shum則認為，疫情對電腦需求的打擊較智能手機輕微，主要由於居家工作需求激增，帶動手提電腦等產品的需求。不過，半導體市場方面，除了用於智能手機的基頻晶片(baseband processor)錄得正增長外，大部分半導體業務銷量均錄得下跌，其中汽車及工業相關的產品銷量跌幅最大。

Shum預計，隨着環球經濟逐步復甦，明年全球企業資訊科技開支將有強勁反彈，按年升8.4%，印度及中國則按年升24.5及10.6%。半導體業務銷量則有望於明年復甦，其中智能手機晶片及汽車產品等消費品的反彈幅度最大。

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