【市後重點睇】美匯企穩100關 金價重上1700美元
2020年05月12日 16:19
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美匯指數企穩100關樓上，離岸人民幣(CNH)處7.1018，港匯企7.7508，美元兌日圓見107.5上落，歐元回升至1.0817，英鎊處1.2340。金價報1,703美元。道指期貨下跌56點。
●市後關注點
-20:30 美國4月消費物價指數(CPI)
●恒生指數全日收報24,245點，跌356點或1.45%。主板成交970億元。藍籌股普遍向下，太古大跌4.6%；地產股受壓。https://bit.ly/2WLPFv3
●A股快報：滬綜指收跌3點，創業板指漲逾1%。https://bit.ly/2Wpymkq
●內地4月份通脹3.3%，豬價飆96.9%。https://bit.ly/3dBm7XJ
●亞洲股市：日股收跌24點，韓澳股齊偏軟。
●新冠肺炎：
-不滿調查病毒起源，中國停買35%澳洲牛肉。
-波音CEO料今年很可能有美國大型航企倒閉。
-凱悅酒店宣布裁員重組，料影響1,300人。
-現代及起亞汽車將恢復海外大部分產能。
-萬豪首季少賺9成，CEO料酒店入住率已觸底。
-日央行指若病毒影響持續或影響地價。
-日本豐田料年度營業利潤將急降80%。
●騰訊有份投資！咖啡品牌Tim Hortons擬擴內地版圖。
●【「疫」市驚奇】黏土煉成金，玩大富翁變「真大富翁」？
●【糧食危機】美國肉類加工廠所在地，疫情傳播速度為全國兩倍。
●【保就業計劃】滙豐4月僱主和自僱人士強積金開戶急增。
●【身體很誠實】4月外資增持逾千億人民幣股債。https://bit.ly/2zqgVHr
●【全球攬炒】分析看淡全年5G手機出貨量僅8,000萬部。
●【新興市場危機】阿根廷冀還債限期延至5月22日遭拒。
●星交所6月起取消主板上市公司最低股價要求。
●需求受損導致油價暴跌，沙特阿美首季利潤下跌25%，低於市場預期，仍派付股息。
●利豐股東鬧爆私有化，馮國綸：「唔想大家搭沉船」。
●4月物業辣招稅收5.6億元，連跌6個月再創新低。
●零議價買嘉亨灣一房戶，首期隨時唔使一球。
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