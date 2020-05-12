私人住宅4月租金按月跌2.1%　連挫9個月

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，4月全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每平方呎錄得33.3港元，較3月34元下跌2.1%，連跌9個月，跌幅合共12.1%。

今年全球疫情爆發，經濟活動受到影響，香港住宅租金跌勢明顯擴大，2月及3月同樣按月跌2%，以及4月跌2.1%，近3個月跌幅明顯且持續，顯示租金調整尚未完成，估計下月起，租金跌幅會開始收窄，展望今年中租金走勢可止跌回穩。

主要大型屋苑方面，4月藍田滙景花園、沙田第一城，以及茶果嶺麗港城的呎租率先止跌回升，分別按月升1.5%、1%，以及0.6%。其他屋苑仍錄得跌幅，鴨脷洲海怡半島跌0.5%、荔枝角美孚新邨跌1.2%、鰂魚涌康怡花園跌1.3%、天水圍嘉湖山莊跌1.8%、紅磡黃埔花園及鰂魚涌太古城同樣跌2.2%，以及柴灣杏花邨跌2.9%。

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