全球經貿戰：傳特朗普周二下令政府基金禁買中國股票

財經媒體彭博周二(12日)報道，美國總統特朗普周二將更下令美國相關政府基金，禁止投資中國股市。

據內部消息人士透露，國家經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)與國家安全顧問布萊恩(Robert O’Brien)，以及多位共和黨和民主黨國會議員前後致信勞工部長斯卡利亞(Eugene Scalia)表示，質疑退休基金投資中國股市的合適性，並強調投資風險和國家安全的疑慮，最終聯邦退休儲蓄投資委員會決定，將暫停所有政府退休基金對中國股市的投資。

目前聯邦退休儲蓄投資委員會預計，先將原先政府退休儲蓄基金投資於中國股市約500億美元(約3,900億港元)轉至其他的國際基金，其中包括MSCI全球世界指數，它涵蓋了中國在內等新興市場。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626