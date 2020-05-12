利豐小股東聯名信斥「血本無歸」　冀押後私有化

負責遞信的陳女士在場外對記者表示有關行動屬臨時性，周二才向場內鄰近的小股東索取簽名。惟問及剛才有多少個小股東簽名，陳女士表示未有細數，但目測至少十多名。

陳女士又指，以馮氏家族的社會形象，應該鄭重處理有關訴求，現階段「只能希望」管理層可以回應。她強調，聯名遞信並非只為自己，而是為社會伸張正義。

她表示，自己是長期投資的小股東，持股不夠十年，當時在12港元水平買入，但拒絕透露買入多少股數。

陳女士在今早進行的法院會議上向管理層表示，私有化總代價為現金72.2億港元，惟去年集團出售20%利豐物流股權予新加坡主權基金淡馬錫，作價3億美元，由此推算單是利豐物流的價值就已經超過100億港元。

她續指，要約人僅以現金72.2億港元就將利豐私有化，形容管理層是將利益「全部袋入袋」，無法為股東釋放價值。

她在信中提議利豐「把私有化時間表押後，騰出空間與長期投資小股東協商條件，訂出有利小股東的協議條件後，再重啟私有化行動。」

據利豐上月中向股東寄發的計劃文件顯示，倘私有化議案獲通過，利豐股份在聯交所預期的最後交易日為5月15日下午4時；預計利豐於5月27日下午4時撤銷聯交所上市地位。

另外，私有化議案一旦通過後，利豐將會以「同股不同權」方式運作，馮氏仍持有六成表決權，但實際持股僅32.33%，GLP則持有四成表決權，實際持股67.67%。

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