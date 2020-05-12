【fb直播】中美貿戰續困擾港股？
2020年05月12日 16:49
東網電視更多新聞短片
內地通脹數據遜預期，港股周二(12日)低開超過240點，最多跌465點，最終跌356點，報24,245點收市。中美貿戰繼續「你一拳我一腳」，港股短線會否繼續受壓？趁回調就要吸納優質股？
恒指公司本周五(15日)公布的恒指季檢，邊啲股份有染藍憧憬？另外，下周一(18日)亦會公布，有關恒指應否納入同股不同權公司(W股)及第二上市公司(S股)的諮詢總結，相關概念股—阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)及美團點評(03690)周二(12日)做好，值唔值得博染藍？
騰訊控股(00700)將於周三(13日)公布季績，有分析預料，在新冠肺炎疫情影響下，公司手遊表現有強勁增長。業績隨時有驚喜？現價再追值博率有幾高？
《東網Money 18》搵嚟證券分析員譚朗蔚大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！