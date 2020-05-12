【零售浩劫】「時間廊」母企發盈警　料虧損增加

集團2019年3月31日止年度錄得虧損3,460萬港元，此虧損包括在2018年6月1日完成出售集團全部眼鏡零售及批發業務予一間關連公司所錄得出售收益。若撇除出售收益及終止營運業務的虧損，截至2019年3月31日止年度集團綜合虧損1.44億元。目前預期截至2020年3月31日止年度的集團綜合虧損(撇除潛在非現金無形資產減值、存貨撥備(主要為手錶機芯)及使用權資產及物業、機器及設備的減值)按年增加不少於30%。

集團正在評估潛在非現金無形資產減值、存貨撥備(主要為手錶機芯)及使用權資產及物業、機器及設備的減值，預計約1.6億至2.2億元。

集團持續採取各種措施以減低店舖營運成本、行政支出及資本開支，並收緊採購及加快清理存貨，以減低庫存從而增強流動性。

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