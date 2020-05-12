新股專輯：傳生科股開拓藥業國際配售已足額

該公司將於周五(15日)截止認購，每股招股價介乎17.8至20.15港元，是次發行9,234.75萬股，其中10%為香港發售，集資最多18.6億元。每手500股，入場費10,176.53元，預期下周五(22日)首掛。

值得留意的是，該公司引入3名基礎投資者，合共認購1.17億美元等值股份。其中珠海市格力集團旗下投資平台格力金控認購1億美元；弘暉資本及Foresight Orient Global Superior Choice SPC分別認購1,200萬美元及500萬美元。

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