細價物業多人爭！大澳龍軒苑搶高兩成　247萬元拍出

細價物業受市場追捧。環亞拍賣今日(12日)舉行拍賣會，推出31項物業，其中大嶼山大澳居屋龍軒苑D座低層8室，實用面積424方呎，自由市場開價195萬元，以247萬元拍出，搶高26.7%，成交呎價5,825元。

環亞拍賣區蘊聰表示，上述物業錄得超過20組準買家參觀次數，涉及逾100人，而今日也有8至9組買家到場登記，反映細價物業受市場歡迎。他指出，買家為區內客，料用作自住，是次成交價屬市價。

涉資低於百萬元的工商舖車位物業，同樣有捧場客。同場元朗翠韻華庭地下單號車位，開價65萬元，以75萬元拍出，搶高15%。

至於荃灣富利工業大廈中層一籃子共22個工廈單位推出拍賣，開價699萬元，未獲承價收回。隨後該物業以分拆形式推出拍賣，其中單B31號室開價24萬元，以25萬元拍出，而毗鄰的B32號室開價24.5萬元，以25.5萬元拍出。至於B33號室則以開價34萬元拍出。

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