準繩分析員警告：股市反彈不代表經濟V形復甦

外國傳媒報道，近年測市準繩的美股大好友，去年11月底呼籲投資者「見好就收」的Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer最新認為，雖然美股自3月23日低位反彈，但投資者別以為這就是經濟將復甦的信號。

他表示，股市不是因經濟強勁反彈而上揚，是基於疫情的影響和可能的「異常」經濟復甦而上漲。為何他以「異常」來形容？是因通常能讓股市擺脫衰退的產業，今次沒有跟着上漲，而這波升勢主要來自大型科技股和醫藥股，而非金融業和經濟景氣循環股，例如工業類和非民生必需品。

Dwyer認為，美股自3月23日低位反彈，以及聯儲局在4月9日宣布額外注資2.3萬億美元的行為，應視為「經濟防守」(economically defensive)。若以信貸市場角度來看，會進一步解釋今次股市升浪是建基於經濟疲弱復甦，因自4月9日以來，足以反映經濟反彈的股份幾乎未見起色。這反映央行對企業和信貸市場的支持，可能只是讓市場避免發生最糟糕情況。

因此，他強調投資者若想看到股市升得更高，就需要等待股市中對經濟敏感的板塊出現強而有力的信號，以及更強的信貸指標。「在這一點上，如果市場預期經濟出現V形反彈，則信貸市場表現將強於股市，但目前看來情況相反。」

Dwyer近年的預測確實準確，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%；2018年1月預言股市升得多要調整、同年3月仍叫人撈底。到了2019年3月直指，美債孳息「倒掛」是入貨信號；8月美債孳息率再出現「倒掛」時，呼籲投資者不要與市場「一般見識」，「倒掛」反而是買股信號，因往績是預計兩年後才衰退，不是即時衰退；之後在10月2日表明股市未到頂，勸告投資者勿被「股災月」的唱淡言論嚇怕；11月底則呼籲別在當時水平追入美股。

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