內地航空業復甦！國內運力提升至疫情前75%
2020年05月12日 17:22
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(中新社圖片)
據OAG Aviation Worldwide數據顯示，本周航空公司進一步增加運力，尤其是中國內地和香港，顯示航空業開始從新冠疫情的破壞性影響中逐步恢復。
OAG高級分析師John Grant在一份報告中指出，全球航空公司淨增加了60萬個座席，總計達到近3,000萬個，較之前一周上升約2%。不過，與去年同期大約1.1億個座席的每周運力相比，仍然相距甚遠，但仍是一個令人鼓舞的信號。
其中，東北亞是亮點，最早受到疫情衝擊的中國本周增加了100萬個座席，國內航線達80萬個，隨着經濟活動重啟，目前中國營運的航班座席數量是美國的兩倍。
Grant表示，中國的國內運力是1月(疫情前)水平的75%，美國為疫情前水平的27%，俄羅斯是49%，英國目前僅4%。
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