聯交所讉責僑雄國際前執行董事張雲

上市委員會提到，上市科於2019年6月12日刊發新聞稿，要求張氏完成董事職責培訓。雖然張氏於6月28日起退任公司執行董事，但他未有於未有按照指令完成培訓，即使面臨進一步紀律處分，他仍在沒有任何合理的情況下拒絕從該指令。另外，張氏沒有向委員會提交任何書面資料，更缺席2020年3月24日就違反指令的聆訊。

上市委員會裁定，張雲拒絕參與培訓是公然漠視該指令，證明張氏不具備上市發行人董事履行職責所需的品格或操守，並未能符合上市規則的規定，指他不適合出任上市公司，或即上市公司的董事。

上市委員會強調，前上市公司董事即使無意將來再出任董事，也須要遵守上市委員會指令的責任。受制於上市委員會紀律管轄的當事人，必須遵守上市委員會施加的指令。聯交所必定嚴正對待董事蓄意違反上市委員會指令的行為，並於必要時作出指令，判定有關董事不適合出任聯交所上市或將上市發行人的董事。