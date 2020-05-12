股神出手了！巴郡斥78億　押注最大太陽能項目

「股神」巴菲特多次抱怨沒有看到「有吸引力」的投資機會，然而，一個位於美國的項目，卻吸引了他斥資10億美元(約78億港元)下注。

外國媒體報道，巴菲特投資的美國史上最大太陽能項目獲得當地政府批准，該項目位於美國內華達州，裝機容量690兆瓦，還包括一個380兆瓦的大型電池儲存系統，料成為世界第8大太陽能發電設備。

據報，該項目名為「雙子座太陽能項目」，獲得巴菲特投資旗艦巴郡的能源營運商NV Energy和私募股權公司Quinbrook Infrastructure Partners資金支持。兩家公司去年簽署了一項為期25年的協議，將購買該太陽能發電廠690兆瓦的電力。

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