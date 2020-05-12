【深度解構】石油大戰攬炒！沙特阿拉伯經濟陷崩潰危機

中東產油「一哥」沙特阿拉伯早前大打「石油大戰」，目前證實明顯是「攬炒」行為，令當地經濟乍現崩潰危機！

綜合外國傳媒報道，沙特財政陷入立即崩潰的危機，與其歸咎於疫情或油價暴瀉，倒不如說是「治國無方」！令人擔心的是，沙特經濟崩潰恐引發國內政治效應，餘波將迅速震撼中東和北非。

【實行經濟緊縮措施】

受疫情肆虐加上油價史詩式崩潰，沙特在雙重夾擊下，決定自今年6月起，停發約150萬公務員每月約267美元(約2,082港元)的生活津貼、7月起將增值稅率從5%大幅提高到15%。鑑於目前疫情仍肆虐全球、油價又沒有大幅回升迹象，新措施是否足以彌補短期財政缺口乃未知數。

【仍十分依賴原油收入】

回看該國王儲穆罕默德‧薩勒曼(Mohammed bin Salman)於2014至2016年那次油價大跌後，推動經濟轉型大計，例如娛樂等新興產業開始發展，並減免非石油收入的稅項，改革略有起色，惟經濟仍要靠原油支持。截至今年，逾6成稅收依然倚賴賣油，故油價大崩潰已導致當地許多政府收入無以為繼，相關計劃和投資陷入困境。

【經濟多元化美夢落空】

事實上，經濟多元化計劃是高度倚賴民間消費，但一場疫情令超過42.6萬沙特人投入的零售業停擺，該國於去年9月開始簽發大量旅遊簽證，期望今年有數十萬外國旅客到訪，目前恐怕又落空了。

回看沙特經濟於疫情爆發前，就已是苦苦支撐，2019年經濟增長僅0.3%，令今年防疫期間，只能投入國內生產總值(GDP)約1%來挽救經濟，這個數字遠遠落後於卡塔爾、巴林，以及阿聯酋的分別5.5%、3.9%，以及1.8%。

在石油外，對沙特GDP貢獻最大的就是麥加(Mecca)朝聖，每年合共可吸引1,000萬人，如果雙雙因疫情取消，意味財政收入會因此大減高達80億美元(約624億港元)，經濟會付上重大代價。

【中東及北非隨時一鑊熟】

目前市場憂慮的是，上述的停發生活津貼和調高增值稅率兩項措施，只是政府為了增加收入而孤注一擲，並且恐是開端而已，有可能引發政治效應。倫敦政經學院中東研究所客座教授Madawi al-Rasheed認為，穆罕默德‧薩勒曼治國無方，使經濟陷入泥沼、民眾生活水平降低，現在又要增稅、停津貼，恐引發社會動盪。

值得注意的是，來自埃及、蘇丹、突尼西亞、約旦、黎巴嫩、敍利亞的數百萬勞工和專業人員在沙特生活，他們的匯款支撐母國經濟增長。作為中東和北非地區經濟火車頭，沙特經濟一旦崩潰，這些國家將會迅速「攬炒」。

【穆罕默德‧薩勒曼備受抨擊】

經濟至此，穆罕默德‧沙曼成為眾矢之的。他發起的石油大戰堪稱意氣用事，本來想要打擊俄羅斯石油業和美國頁岩油，沒想到油價崩潰反而重創沙特，該國經濟逼到破產邊緣。由於急需現金，沙特阿美繼「世紀IPO」後，又聘請投資銀行就出售價值逾100億美元的旗下油管事業進行評估。

【外匯大減】

根據央行沙特阿拉伯貨幣局資料顯示，於2015年1月23日即位時，沙特外匯存底為7,320億美元，去年12月跌至4,990億美元。

與此同時，沙特又投資失利，例如投資叫車服務公司Uber損失11億美元，還耗資3.8億美元買了一支英國足球隊，又推動興建世界第一高樓吉達塔(Jeddah Tower)，以及耗資5,000億美元打造沙漠城「新未來」(Neom)等「大白象」計劃。根據評級機構惠譽估算，油價全年平均價每桶91美元，才能讓沙特今年財政收支平衡。

【人民生活質素下降】

根據世界銀行數據，沙特人均國民所得已從2012年的2.52萬美元，跌到2018年的2.33萬美元。根據國際貨幣基金組織(IMF)估算，沙特淨債務佔GDP比重今年將達19%、明年更達27%，疫情和油價危機恐將數字於2022年高見50%。

【沙特阿美首季少賺25%】

事實上，當地最大原油企業沙特阿美已公布，今年第一季淨利潤下跌25%，低於市場預期，主要受累於新冠肺炎疫情損害需求，導致油價暴跌。

公司期內淨利潤從上年同期的832.9億里亞爾(約1,721億港元)，降至624.8億里亞爾(約1,291億港元)，低於分析師平均預期的178億美元(約1,388億港元)。

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