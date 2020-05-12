債市有啟示！別相信「熊市」已死 大冧恐在後頭

外國媒體報道，獨立金融研究公司Longview Economics指出，根據往績，如果熊市真正見底，俗稱「垃圾債」的高收益公司債券價格走勢會向投資者發出信號，但目前並沒有！

所謂熊市，一般定義為股價從高位累瀉20%，牛市則是低位回彈20%。因此，不少分析相信，美股可能已重啟牛市。然而，Longview認為，若以企業盈利與國內生產總值(GDP)前景來看，仍然過度樂觀，預計在一場更為傳統的衰退中，目前疫情所引發的供應面衝擊，將演變為需求面衝擊。

該機構又指出，如果觀察高收益公司債的信貸息差，即公司債和政府債孳息率之間的差距，自1997年開始有紀錄以來，每次周期性熊市的結束，通常在股市熊市低億時息差位於頂峰。不過，在過去6至7周，美股代表標指已從盤中低位累彈34%，但信貸息差幾乎沒有變化，僅由19.4個百分點縮至17.6個百分點。

換言之，目前可能只是熊市反彈，因「在熊市中的股市反彈期間，信貸息差平靜是正常的。」舉例來說，在始於2008年全球金融海嘯的熊市結束後7周內，這息差減少了逾10個百分點。

因此，Longview預測，目前的救市行動還不足以結束熊市，即不是V形復甦的開始。

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