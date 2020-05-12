【全球救市】內地續撐中小企　促抓緊兩大方向支援

中國國務院促進中小企業發展工作領導小組第6次會議已召開，工信部就進一步支持中小企業發展的政策建議進行匯報，中國人民銀行及中國銀保監會亦有匯報金融支持中小企的建議，同時發改委也對進一步擴大內需支持中小企發展建議作匯報。

該會議指，民營企業、中小企是內地經濟社會發展重要力量。中小企經營情況出現積極的邊際變化。但也看到，經濟全面復甦需時，中小企發展仍面臨複雜嚴峻的局面。

會議認為，支持中小企業發展要抓緊兩大方向，分別是擴大總需求，及加大金融對市場主體的支持。當中，要加快重大項目投資、促進民間投資，同時加大居民消費需求。在做好疫情防控的前提下，加強網上實體融合，穩步推動批發零售、住宿餐飲、文化、教育、醫療、養老、旅遊等服務業需求的正常化。

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