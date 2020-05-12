地產代理聯會要求抗疫基金補貼每間分行8萬元

新冠肺炎疫情持續多月，本港經濟受到嚴重打擊，代表八大商會的地產代理業界聯席會議指，代理業界淪為重災區，不少從業員近乎零收入，各代理行更要繳付較其他行業昂貴得多的租金，惟政府在多次的抗疫紓困措施中，對代理行業支援嚴重不足。故該會建議，政府在第三輪防疫抗疫基金，應將產代理業界的資助與其他零售行業看齊，要求每間分行獲得8萬元的補貼。

該會召集人何潔芝表示，地產代理行業在禁聚令下跌入低谷，不少從業員的承受能力已到了臨界點，在疫情下，不少業主已拒絕準買家去睇樓，有關措施將僅餘的小量買家也因為限制人數，而取消了睇樓活動，為行業雪上加霜。

根據祥益地產綜合土地註冊處數字顯示，過去大半年對比2019年上半年，物業成交下跌約1.5萬宗或35%。其中包括商舖的非住宅成交減少約4,000宗或45%，相對全港3.9萬名持牌人，以及6,900個分行牌照數字計算，最差的一個月最少10人爭奪一宗買賣，按月計，平均最少8人才錄一宗買賣，平均一間分行也沒有一宗，顯示代理業正進入冰河時期。

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