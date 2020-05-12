日出康城GRAND MARINI原價加推72伙

市況回勇，發展商乘勢加推單位，會德豐地產將軍澳日出康城GRAND MARINI加推第7號價單，涉及72伙，分布於第2A及2B座，包括5個兩房單位、35個三房戶、29個三房連工作間單位、以及3個天台特色戶。

最新價單推出的單位實用面積由478至807方呎，單位售價由1,076.1萬至2,151.3萬元，呎價18,617至26,824元，平均呎價為21,405元。扣除最高21.5%折扣，售價由844.8萬元起，折實平均呎價16,803元，以折後售價計算，預計可套現約9億元。撇除景觀、樓層等因素，是次屬原價加推。

GRAND MARINI自推出以來，累積售出398伙單位，佔可售430伙單位約93%，套現逾37.6億元。

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