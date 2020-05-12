【一手盤攻略】利奧坊•曦岸全方位優勢

西九龍發展日益蓬勃，消閒文娛配套設施一應俱全，同時亦吸引愈來愈多高端商廈進駐，單在港鐵奧運站附近，已有滙豐中心和中銀中心兩大寫字樓。加上附近有多項重建計劃正如火如荼地進行，將會為西九黃金領域帶來全新面貌。

與奧運站相距約6分鐘步程的「利奧坊」系列，屬恒基地產於區內最大型的重建項目，合共分七期發展。第一期「利奧坊•曉岸」及第二期「利奧坊•凱岸」已經率先入伙，而第三期的「利奧坊•曦岸」亦正式登場，全盤一共提供488伙，戶型介乎開放式至三房不等，其中一房單位最多，佔總數近六成。

利奧坊•曦岸亦自設基座商場，而且鄰近有「食街」之稱的埃華街與博文街，特色餐廳林立，包羅中、西、泰、日等環球美食。除此之外，項目更擁有「三站八線」優勢，即最多乘搭三個鐵路站，便可享盡八條線路優勢，接通荃灣線、高鐵線、機場快綫等，機遇無限；而且附近亦有多條巴士及小巴路線，住戶可以瞬間穿梭多個區域。想知項目更多優勢，馬上Click入影片找答案吧！

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