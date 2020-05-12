向世界錢進：港妻平住歐洲小國　300呎月租5千有找

你或許未必熟悉斯洛文尼亞，但這個毗鄰阿爾卑斯山的歐洲小國，不僅有絕色風景，國民有免費公共醫療和教育福利，亦是港人花較少錢就可移民歐洲的選擇。在這裏生活還有哪些吸引之處？不如由已定居當地的香港人妻Jane娓娓道來。

斯洛文尼亞位處中歐南部，國土面積超過兩萬平方公里，是香港面積的18倍，但人口僅約200萬。這裏的平原、山川、湖泊、岩洞景色優美，亦是美國總統特朗普太太梅拉妮亞的出身地。

Jane指：「我是土生土長香港人，讀香港的大學，而我和丈夫在法國的大學交流時認識。」後來她開立了fb專頁「愛在斯洛文尼亞」，版主名稱為Mrs. Bunny。

緣分有時相當奇妙。她和丈夫修讀不同的學科，但卻在宿舍辦的迎新會遇上，他是當時唯一一個斯洛文尼亞人，也是她第一次知悉這個國家的名字。他得知她不認識這個地方，就開始向她介紹自己的國家。她憶述：「說實話，我當時沒有甚麼感覺，也沒有想過有一天會住在這個地方。我也是後來慢慢對斯洛文尼亞認識多了，知道這個地方雖小但十分漂亮。」

他們大概維持了3年的遠距離戀愛，最終決定在去年初結婚。現時她在斯洛文尼亞定居了一年，大部分時間住在首都盧布爾雅那，近期則因避疫，轉往丈夫的家鄉暫住。而她一年前剛開始定居時，因不通斯洛文尼亞語，且文化亦不同，生活上曾經遇過大小困難，現在大致已適應下來。

她稱：「我挺喜歡在斯洛文尼亞的生活，這裏十分適合喜歡大自然的人，全國六成以上的土地都保留着綠化，有很多的森林、草地和樹木，還有不少山和岩洞。反而如果是喜歡熱鬧的人，這裏就未必適合。」

如果外國人想在這個國家定居，她認為在首都生活會比較容易適應，因首都居住了不少從外地過來留學或工作的移民。不過，港人移居這裏還是要做好心態上的轉變，因當地人的做事效率、飲食方面的選擇等都跟香港截然不同。另外，大部分路標和指示牌都沒有英語，就算在醫院或政府部門亦然。

同樣，大部分工作的要求都需懂當地語言，而英語不是所有地方都可流通。「我拿到居留證後開始在斯洛文尼亞找工作，幸運地因我本身修讀旅遊及酒店管理相關學科，並有酒店相關工作經驗，成功找到一份酒店工作，現已工作半年以上。雖然工作大部分時間對外都是以英語溝通，但在對內的運作上，同事間的傾談都是以斯洛文尼亞語為主。」

她續指：「酒店內一半以上的員工都是移民過來的塞爾維亞人，本地員工數目大概只有兩至三成，反觀很多斯洛文尼亞人都會去其他經濟更發達的歐盟成員國尋找發展機會。」

她覺得在這裏找工作，首要是看你本身的工作行業在當地有沒有發展機會。另這裏有不少華人從事餐飲及零售方面的工作，在首都市中心都不難找到中餐廳和亞洲超市的蹤影。

斯洛文尼亞在扣稅前的最低工資月薪大概是880歐元(約7,490港元)，稅後大概是600歐元(約5,110港元)。

她認為，如果拿這裏的最低工資在首都單獨生活，也是勉強可以，但如果育有小孩，就需要多點預算：「丈夫和我在首都租住一個適合二人居住的套房單位，面積大概323方呎，月租連雜費支出大概550歐元(約4,680港元)。假如不在首都或熱門城市居住，住屋成本可相對便宜兩至三成。而我的朋友一家四口住在首都，月租連雜費支出大概1,200至1,300歐元(約10,200至11,000港元)。」

她續分享，斯洛文尼亞的醫療和教育福利與其他歐盟成員國相類似，這亦是這裏稅率較高的原因之一。

醫療福利方面，基本上只要每月準時交大概35歐元(約298港元)的醫療保險費用，大部分的醫療診治費用和藥物都是全包的。「不過由於每人都有這張醫療入場券，所以輪候排期的時間也相對較長。如果想減省輪候時間，還是要自費！」

至於教育福利，從小學至大學都是免費教育，而孩子在18歲成年前，家長其中一方會得到照顧孩子的津貼，金額多少就視乎整體家庭的收入而定。

另較特別的是，政府會向在學的學士生和碩士生提供餐飲津貼，每餐有2.69歐元(約22.9港元)的補貼，學生們可在有參與計劃的餐廳內使用，一個月可最多使用20次，一天不可用多於兩次，這個計劃對學生們來說可算是一大福音。

而斯洛文尼亞的消費和生活水平視乎地區而定，在首都及熱門旅遊區的消費，外出用餐的平均消費每人大概20至30歐元(約170至255港元)，至於在其他比較鄉郊的地方可便宜一半。

相對於移居熱門歐盟國家如希臘、葡萄牙要投資至少25萬或35萬歐元(約212萬至298萬港元)，斯洛文尼亞的入場門檻相對較低。

現時港人可透過自僱投資移民的途徑取得斯洛文尼亞的居留權。申請人需要在斯洛文尼亞註冊商業公司以申請居留許可，成立公司的註冊資金為7,500歐元(約63,800港元)。之後持續繳付社會保險費用和納稅，滿5年可申請斯洛文尼亞永久居留，而有5年永居身份後可申請入籍。

投資公司的金額至少5萬歐元(約42.5萬港元)，是用較少成本就可移民歐洲的方法，配偶和18歲以下子女亦可同時申請。斯洛文尼亞是神根和歐盟成員國，擁有居留權可自由出入其他神根成員國。倘成功入籍成為歐盟公民，可在德國、法國等其他歐盟國家居住、工作，並享有歐盟境內的醫療、教育福利。

Jane指認識移民這裏的朋友是透過開公司並購買物業，而政府要求聘請員工數目要最少一人，每月稅項支出大概400歐元(約3,400港元)。

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