全球經貿戰：傳中國加大力度進口美大豆

財經媒體彭博引述消息人士透露，在巴西出口開始減少之際，尋求兌現中美第一階段貿易協議承諾的中國正加大美國大豆的進口力度。

消息指，中國國有進口商過去兩周訂購了20多船美國大豆，總量超過了100萬噸。這些大豆可以享受先前授予的關稅豁免。

根據中國商務部發布的公告，中美最高貿易談判代表上周通了電話，雙方表示將為第一階段貿易協議的落實創造有利條件，並將在經濟和公共衛生領域進行合作。

中國承諾進口365億美元的美國農產品，但新冠疫情的全球蔓延減緩了中國的進口腳步。雖然所說的美國農產品範圍很廣，從高粱到小麥、玉米到豬肉，不一而足，但大豆一直是中美貿易戰的一個典型代表。

消息人士說，中國過去兩周所購大豆的裝船地是墨西哥灣沿岸港口，有些是現有貨物，有些要等到美國秋收後方能裝運。

農作物巨頭Archer-Daniels-Midland本月曾表示，中國今年迄今的採購狀況讓其頗受鼓舞。這家總部設在芝加哥的公司的首席財務官Ray Young在4月30日的分析師電話會議上表示，公司預計中國今年的美國大豆進口量會在3,000萬到3,500萬噸之間。

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