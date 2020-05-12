【新興市場風暴】何時被引爆視乎美國人？

外國傳媒報道，想知道新興市場貨幣將如何波動，可以密切地關注美國公眾對中國的態度。其邏輯如下：

美國選民愈是導向批評中國的一邊，總統特朗普就愈有可能對中國商品出台新的關稅措施。這可能會進而令中國人民銀行下調人民幣中間價，引起新興市場貨幣的新一輪波動。

外匯市場動盪的加劇是目前開發中市場最不希望看到的，土耳其里拉、巴西雷亞爾等貨幣處於或接近歷史低位。3月份升至2011年以來的新高之後，新興市場貨幣波動率並沒有像已開發國家貨幣那樣顯著消退。中美經濟關係專家、布魯金斯學會資深研究員David Dollar認為，波動率再度飆升的可能性真實存在。「有50%以上的可能性，美國會在總統大選之前對中國再度加徵關稅。」

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