QE之爭！德歐法院拗撬引爆危機？分析料鷹派崛起

上周德國憲法法院裁定歐洲央行2015年推行的量化寬鬆(QE)的部分行為是非法的，歐洲央行迅速反擊，指應遵循歐洲法院而不是國家法院的決定。兩者的爭拗引爆了有關歐元前所未見的危機。

券商傑富瑞(Jefferies)歐洲高級經濟學家Marchel Alexandrovich指出：「人們會問，這會增加歐元區崩潰的風險嗎？」

他表示，德國法院的判決不太可能直接導致19個使用歐元的歐元區國家分裂，但他表示，在貨幣政策方面，會在政策議題上壯大了「鷹派」聲音。

Alexandrovich指出，奧地利和芬蘭等國家的政策制定者通常採取更激進的立場，並贊成提高利率。與此形成鮮明對比的是，歐洲央行在過去十年中已學會了放寬貨幣政策。

事實上，歐元區擁有獨特的設置，由19個成員國政府監督自己的財政政策，但歐洲央行決定整個地區的貨幣政策，最新事件顯示出國家機構與歐洲機構之間的差異。

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