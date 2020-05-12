【衰過樓價】大型屋苑租金連挫9個月　最慘係...

樓市受去年社會衝突及今年肺炎疫情連環打擊，租金跌勢一瀉不止，香港大型屋苑租金於4月份按月再跌2.1%，已連續9個月下挫，累積跌幅多達12.1%，最新平均呎租報33.3港元。十個主要屋苑當中，以鰂魚涌太古城跌得最慘，期內呎租急跌11.2%至39.6元。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，據該行新簽租約統計，今年4月全港107個大型私人住宅屋苑的平均實用呎租，較3月份的34元進一步減少。事實上，租金自去年社會動盪開始後一直插水，由同年7月錄得37.9元，至上月累減4.6元。

該行指出，由於全球疫情爆發，令經濟活動受到影響，故近月租金跌勢明顯擴大。疫潮出現後，今年2、3及4月的平均呎租，均錄至少2%按月跌幅。

以十個主要大型屋苑作統計，租金在9個月跌浪間全線報跌，市區屋苑表現較遜色，除了上述太古城外，鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨同樣錄得雙位數跌幅，該兩屋苑4月份平均呎租報36.3及32.6元，分別較去年7月下挫10.6%及10.4%。

至於新界屋苑則以天水圍嘉湖山莊跌得最傷，呎租由去年7月的24.5元，累減約9.8%至22.1元。另一個指標上車盤沙田第一城，期內呎租亦跌9.1%，4月報40.1元。

事實上，上述兩個新界屋苑，近期月租早已跌穿1萬元，其中嘉湖山莊再錄低租個案。市場消息稱，屋苑麗湖居8座中層兩房戶，實用面積442方呎，僅以每月租金約9,800元租出，呎租約22.2元。

至於新樓租金亦見回落。中原司徒嘉惠表示，何文田ONE HOMANTIN第6座中層E室，實用面積485方呎，兩房間隔，成交月租1.8萬元，呎租約37.1元。據了解，同類型單位3月時月租達約2萬元，租金回落約10%。

此外，居屋迷你單位旺市時租金屢創新高，逆市下跌勢更明顯。世紀21家天下黎振傑表示，旺角海富苑海寧閣一個低層開放式單位，實用面積211方呎，原先每月1萬元放租，但為免單位繼續「丟空」，大手減租2,000元，獲同區租客以8,000元承租，呎租約37.9元，較兩年前租約低15.8%。若相比同類型單位月租1.1萬元高位，新租金從高峰回落約27.3%。

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