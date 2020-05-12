道指早段升160點　貝萊德大股東減持跌逾4%

市場憧憬美國經濟逐步重啟，美股周二早段做好，道指高開160點，報24,382點，納指漲58點，報9,250點。

蘋果公司(Apple Inc.)獲券商Wedbush調高目標價，由335美元調升至350美元，理由是預期iPhone 12可帶動業務復甦。Apple股價早段報318.97美元，升1.26%。

全球最大基金公司貝萊德的最大股東PNC Financial，擬悉售手上22%貝萊德股權，涉170億美元，持股25年勁賺約70倍，該銀行套現悉出大量資金後，會趁「疫市」物色收購項目。貝萊德股價早段報469.5美元，跌4.79%，PNC報102.3美元，微升0.18%。

在美國擁有大量商場的Simon Property Group稱將會重開旗下49間商場和購物中心，股價早段漲7.73%至59.34美元。

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