樓價UPDATES：銀主續出貨！加州豪園低市價4%沽

銀主繼續出貨，元朗加州豪園同類物業零議價下售出，成交價1,480萬港元，低市價約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨5月暫錄得15宗成交，平均實用呎價16,860元，其中2座高層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，叫價820萬元，最終減12萬元以808萬元易手，實用呎價17,837元，新買家屬於用家，原業主於1998年以232萬元買入，持貨22年，帳面獲利576萬元，單位升值248%。

●筲箕灣柏匯中層D室，實用面積約328方呎，一房間隔，開價約720萬元，雙方議價後減約33.2萬元，以約686.8萬元成交，實用呎價約20,939元，新買家為投資者，估計單位月租可達16,000元，租金回報約2.8厘。

●東半山龍華花園1座中低層F室，實用面積約694方呎，套三房間隔，叫價1,630萬元，經議價後減價202萬元或約12%，終以1,428萬元沽出，實用呎價約20,576元，原業主於2012年7月以約1,028萬元購入，持貨8年帳面獲利約400萬元，物業升值約39%。

●北角恆景園高層A室，實用面積1,580方呎，四房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約4,150萬元承接，實用呎價26,266元，原業主於2005年4月購入上址自住，當時作價1,400萬元，持貨15年至今沽售，帳面獲利約2,750萬元離場，單位期內升值2倍。

●北角維港頌6座高層B室兩房戶，向海景，實用面積約533方呎，以約29,000元放租約2星期，雙方議價後減租1,000元，以28,000元租出，實用呎租約52.5元，減幅約3.4%，新租客為中環上班一族，睇樓後即決定承租，原業主於2017年7月以約1,554萬元購入上述單位。

●灣仔修頓花園高層5室，實用面積516方呎，兩房間隔，放盤1星期，叫價1,050萬元，最終減65萬元，以985萬元易手，實用呎價19,089元，新買家屬於用家，原業主於2007年以355萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利630萬元，單位升值177%。

●上環帝后華庭1座極高層B室，實用面積約533方呎，三房兩廳間隔，享海景，單位放盤至今約1年，原開價1,450萬元，其後減價約112萬元或約8%，最終以1,338萬元交吉易手，實用呎價約25,103元，實用呎價約17,582元。

●西半山豫苑2座中層C室，實用面積790方呎，套三房間隔，以1600萬元易手，實用呎價20,253元，原業主於2009年6月以655萬元買入，持貨11年，帳面獲利945萬元，單位升值144%。

●赤柱東頭灣道29至31號Fairwinds單號屋，實用面積2,687方呎，四房雙套間隔，享全海景，附有停車庫可泊兩輛私家車，原先月租開價180,000元，最終以170,000元租出，實用呎租63元，業主於2007年5月以2.8億收購東頭灣道29至31號四間獨立屋。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭5座低層G室，三房間隔，實用面積約492方呎，以880萬元放盤1個月，後獲區內客接洽，議價後減價50萬元，以約830萬元成交，實用呎價約16,870元，原業主於2010年4月以約350萬元購入，是次轉售帳面賺約480萬元，物業升值約137%。

●何文田ONE HOMANTIN第6座中層E室，實用面積485方呎，兩房間隔，雙方議價後以18,000元租出，實用呎租37元，業主於2017年1月以約927萬元購入，持貨3年，現租出單位享2.3厘租金回報。

●九龍灣德福花園本月暫7宗成交，包括M座頂層單位，實用面積538方呎，兩房間隔，吸引曾多區睇樓區內用家承接，單位放盤叫價700萬元，經議價後調減20萬，以680萬元成交，減幅2.86%，實用呎價約12,639元。

●將軍澳領都1座右翼低層C室，實用面積731方呎，三房連套房及士多房設計，吸引一向租樓之外區客承接自住，成交價905萬元，實用呎價12,380元，原業主於2009年7月以386.6萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利518.4萬元，升值約134%。

●將軍澳公屋翠林邨雅林樓高層4室，實用面積490方呎，三房兩廳間隔，外望山景，原先叫價390萬元，減價20.2萬元或5.2%，未補價第二市場價以369.8萬元沽出，實用呎價7,547元，原業主於2006年7月以22萬元購入上址，持貨近14年至今沽售，帳面獲利347.8萬元，單位期內升值15.8倍。

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新界區

●元朗加州豪園納柏徑單號洋房，實用面積1,377方呎，銀主日前叫價1,480萬元放售，由於價錢較市價有折讓，即日便吸引買家睇樓，零議價下售出，實用呎價10,748元，3月份同類成交做價為1,538萬元，是次新成交價低約4%。

●元朗區市況十分暢旺，本月累計錄得約115宗成交，區內YOHO Town本月累錄10宗成交，其中3座高層H室，實用面積516方呎，以798萬元易手，實用呎價15,465元，做價創屋苑細三房單位今年新高，原業主於2003年12月以166萬元買入，持貨逾16年，帳面獲利約632萬元，升值約3.8倍。

●元朗錦綉花園M段第五街雙號屋，實用面積約950方呎，套三房間隔，望樓景，位放盤約一個月，原業主開價1,300萬元，經議價後減價40萬元或約3.1%，終以1,260萬元以交吉沽出，實用呎價約13,263元，原業主於2012年3月，以約599.9萬元購入上述單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約660.1萬元，物業升值約1.1倍，屋苑本月至今累錄11宗二手成交個案。

●元朗世宙2座低層兩房戶，實用面積約431方呎，連80方呎平台，叫價約660萬元放售逾3個月，雙方議價後終以648萬元承接，實用呎價約15,035元，原業主於2015年12月以約523.1萬元購入，轉手帳面獲利約124.9萬元，物業升值約23.9%。

●馬鞍山翠擁華庭9座高層D室，實用面積約814方呎，套三房連儲物房間隔，望園景與山景，今年1月中開價1,080萬元，其後減價72萬元或約7%，終以1,008萬元交吉形式沽出，實用呎價約12,383元，原業主於2010年4月以約434.8萬元購入，持貨10年，現轉手帳面獲利約573.2萬元，物業升值約1.3倍。

●火炭居屋穗禾苑豐逸閣高層10室，實用面積411方呎，兩房間隔，望山景，原叫價470萬元，放盤1個半月，獲外區買家睇樓後即場洽購，減價70萬元或14.9%，以400萬元成交，實用呎價9,732元，低市價約5%，原業主早於1978年一手購入上址，當時作價14.14萬元，持貨42年至今將單位沽售，帳面獲利385.86萬元，期內升值27.3倍。

●沙田第一城26座低層E室，實用面積447方呎，三房間隔，放盤8個月，當時叫價750萬元，經議價後減價至735萬元成交，減價15萬，減幅2%，實用呎價16,443元，原業主於2013年9月購入上址，當時作價470萬元，持貨6年多至今沽售，帳面獲利265萬元，單位期內升值56%。

●大埔康樂園第五街單號屋，實用面積1,596方呎，套三房間隔，叫價3,500萬元，最終願減282萬元，以3,218萬元易手，實用呎價20,163元，原業主於2004年以900萬元買入單位，持貨16年，帳面獲利2318萬元，單位升值258%。

●上水中心6座高層A室，實用面積623方呎，三房及士多房間隔，以863.8萬元易手，實用呎價13,865元，屬近期新高價成交，新買家屬於同區租客，原業主於2014年以560萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利303.8萬元，單位升值54%。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居5座中層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，新買家為外區客，參考單位內籠照片及同類型間隔後，不睇樓以620萬元購入上址，實用呎價9,841元，稍低於市場價成交。

●屯門珀御高層B室，實用面積354方呎，一房間隔，開價598萬元，外區首置客議價後以570萬元承接，實用呎價16,102元，新買家睇樓約1星期入市，原業主則於2017年5月以488.15萬元一手買入單位，剛SSD「鬆綁」，現沽出單位，帳面獲利81.85萬元，單位期內升值約17%。

●荃灣映日灣5月暫錄約16宗租務成交，包括3座高層C室，實用面積約218方呎，開放式間隔，外區客心儀上址全新連簡約裝修，考慮不久即決定承租，單位放租逾1星期，雙方議價後終以11,500元租出，實用呎租約52.8元，業主於2019年9月以約435.5萬元購入，現享租金回報約3.2%。

●荃灣麗城花園5月暫錄得13宗租務成交，平均實用呎租約27.7元，其中1期3座低層E室，實用面積644方呎，套三房間隔，同區家庭因居所裝修，於是短租上址3個月，並「一筆過」繳付租金，月租21,000元，實用呎租約32.6元，同型類單位市值月租約18,000至19,000元，是次租金高於市價逾1成。單位業主於2018年以720萬元入市，現租出單位，租金回報率約3.5厘。

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