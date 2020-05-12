【新興市場危機】克魯格曼警告拉美「流動性陷阱」

外國傳媒報道，疫情危機使拉丁美洲陷入史上最嚴重的經濟衰退，部分經濟體漸漸失去減息救市的板畫，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)認為，「流動性陷阱」正在拉丁美洲部分新興經濟體中出現。

所謂「流動性陷阱(Liquidity Trap)」是指當利率已低到不能再低、甚至趨於零的時候，就算再推出寬鬆貨幣政策，都無法促進市場流動性，人們寧願以現金或儲蓄方式持有財富，不願進行投資，令貨幣政策失效。

多年來，上述情況主要在發達國家出現，然而，克魯格曼認為，現在這種情況已擴散至新興市場。舉例來說，秘魯和智利已將借貸利率降至近零，巴西和哥倫比亞情況亦趨同。

國際貨幣基金組織(IMF)之前預計，截至2025年的10年當中，拉丁美洲和加勒比海地區經濟很可能出現「零增長」的困局。雖然秘魯央行表示，將採用不同類型的貨幣政策來支持需求，智利也表示已開始購買銀行發行的債券，即俗稱「印銀紙」，但克魯格曼認為，上述措施較減息更差。

回看2008年全球金融海嘯時，巴西、哥倫比亞、智利，以及秘魯等國央行一致減息最少5厘，惟今次明顯沒有其他選擇。

去年底疫情爆發時，上述4國利率皆已低於5厘，現在這些國家利率範圍從秘魯的0.25厘到哥倫比亞的3.25厘，較小型經濟體如巴拉圭和危地馬拉的利率也趨近零，亞洲、東歐等地區新興市場也不例外。

克魯格曼表示，長期以來，美國、英國和日本等發達國家都是較有信用的借款者，這讓它們在放水上有足夠空間，惟新興市場則相對受制。

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