世界最大礦業公司警告：石油需求明年底前也難復原

外國傳媒報道，世界最大礦業資源公司必和必拓(BHP)預測，即使旅行限制令放鬆後石油消費開始回升，惟石油需求到明年底前也不太可能完全恢復。

必和必拓行政總裁Mike Henry周二(12日)在美銀證券主辦的虛擬會議上發表書面講話稱，中國正處於V形反彈階段，但中國以外地區經濟快速復甦的可能性很小。Henry說：「我們認為其他地方的復甦將更緩慢。重建民生需要時間，消費將不可避免地受到限制。」

他說：「預計石油產品需求將隨着出行限制的放鬆而開始回升，但2021年底前需求水平難以完全恢復。」

必和必拓是全球最大的礦業公司，在墨西哥灣和澳洲等地也擁有石油和天然氣資產，該公司還與埃克森美孚，英國石油(BP)存在合作關係。

Henry預計今年銅需求將下降，中國境外的生鐵產量可能會出現兩位數降幅。如果中國能避免第二波疫情爆發，今年中國的生鐵產量仍有可能高於2019年水平。

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