【全球攬炒】美國「印鈔」！新興市場損失2400億美元

由於美國透過「重啟印鈔機」轉移國內因新冠肺炎疫情引發的經濟危機，導致19個新興市場國家損了至少2,400億美元(約1.8萬億港元)外匯儲備。

外國媒體報道，美國第2大商業銀行——美國銀行發表報告指，過去兩個月主要新興市場國家消耗了2,400億美元(約1.8萬億港元)外匯儲備，因為這些國家的央行需要為疫情之下的貨幣和經濟作支撐。

由於美國有着世界主要儲備貨幣的地位，一旦美國開始印鈔，由此產生的貨幣貶值和通貨膨脹的風險，將會分散到世界各國，不少國家的貨幣都受到了影響。

據統計巴西、印度、印尼、馬來西亞、泰國、韓國、菲律賓等國家今年匯率相對美元大幅下跌。

報告還指出，疫情之下全球和新興市場經濟復甦仍然緩慢，所以新興市場外匯儲備可能繼續流失，只是流失速度會有所緩和。

報告特別指出，土耳其外匯儲備下跌幅度特別大，由於土耳其央行今年已經提取了巨額外匯儲備用於購買里拉並支撐里拉兌美元匯率，這導致其外匯儲備淨額從年初的400億美元大幅降至近250億美元。

土耳其里拉兌美元在5月7日時跌至歷史最低水平，里拉今年以來已經下跌了17%。

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