【一代藍籌的下場】利豐私有獲通過　散戶「血本無歸」

公司預期股份最後買賣日期為5月15日下午4時，並於5月27日下午4時撤銷上市地位。利豐股價周二收升3.42%至1.21元。

私有化議案獲通過後，利豐將會以「同股不同權」方式運作，馮氏仍持有六成表決權，但實際持股僅32.33%，GLP則持有四成表決權，實際持股67.67%。

利豐曾在1973年首掛，及後在1988年私有化。而於1992年再度上市，股價於2011年曾創下18.692元的收市新高，惟同年遭瑞銀分析師唱淡，加之在全球數碼化後貿易採購業務面臨挑戰，其股價持續低迷，並於2017年遭踢出藍籌之列。雖然公布私有化後股價飆升逾一倍，以周二收市價計，股價仍自高位累跌逾九成。

對於私有化，小股東陳先生直斥作價太過低，形容是「豆腐渣價錢」，表明反對，主因幾乎所有小股東在此價格離場都需要「蝕錢」。另一小股東朱女士表示，在7元水平買入9萬股利豐，惟集團以現價1.25元私有化作價買走其「血汗錢」，令其虧損數十萬元。

主席馮國綸向小股東解釋，集團曾經風光一時，其在外貿從事40多年亦未曾見過行業面臨如此困局，先是數碼化對傳統採購業務的衝擊，然後是中美貿易戰的高昂關稅，今年再遇上新冠肺炎爆發，疫情蔓延至集團的主要市場歐美地區，許多訂單遭取消。行政總裁馮裕鈞亦稱，美國疫情形勢非常差，加上疫情尚未受控前當局就決定開放，預期將迎接更為強烈的第二波爆發，集團70%生意來自美國，風險非常之大。

馮國綸坦言，業務前景未明，業務能否在3至5年內恢復、甚至能否「翻生」無人能夠預測，即使小股東願意同舟共濟，也未知會否乘上一艘沉船。

至於利豐為何在股價插至歷史最低時選擇私有化，馮國綸稱是時勢所逼，「並非我哋選時候，而是時候選我哋！」他又指，現時經營環境「風高浪急」，希望儘快釋放股東價值，私有化目的是想生存而非賺錢，強調今次私有化是讓小股東有選擇。他建議，小股東將收回的金錢用作購買其他股票，回報可能更高。

馮國綸形容，今次私有化方案是合理，主因全球外貿生意前景不明朗，集團市價低沉已久。他對投資利豐而蝕錢的小股東感到不好意思。馮裕鈞指身為行政總裁要負責任，向小股東說對不起，承諾無論私有化成敗與否，都仍會搏命、落力去做(經營)。他在會後未有評論倘私有化失敗，會否有第二手準備。

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