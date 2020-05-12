張松橋旗下港通遭基金股東狙擊　提呈換董事

港通早前公布，上周五(8日)公司秘書接獲一名股東發出之英文書面通知，提呈Peter David Kennan及David Robert Prescott參選以取代將於股東周年大會重選之2名退任董事。

通告指，David Robert Prescott現年43歲，為基金公司Lanyon Asset management Pty Limited之創辦人及董事總經理，Lanyon稱自己是持股僅次於張松橋的港通第二大股東。至於Peter Kennan現年54歲，為另一基金公司Black Crane Capital之行政總裁(CEO)及投資總監(CIO)。

Lanyon於其網頁上稱，去年6月初曾去信港通要求以現金收購其持有的50%西隧權益，惟被對方拒絕。同年8月，Lanyon再致函港通董事會提出修復股東價值的若干關鍵措施，包括能讓公司在保持西隧權益等重要資產的情況底下，派發派特別息每股16.8元的策略。

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