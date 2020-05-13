【名家筆陣】黃振昌：人行數碼貨幣五大疑惑

內地新冠肺炎疫情過後，剛剛復工幾周，中國人民銀行數碼貨幣研究所就宣布，數碼人民幣(Digital Currency Electronic Payment，簡稱DCEP)進入測試階段；測試在深圳、蘇州，雄安、成都及未來冬奧場景進行內部封測。

以蘇州為例，公務人員4月底前，將完成人行電子錢包的安裝。5月開始，工資中交通補貼的50%，將以電子貨幣的形式發放。

不過，人行表示，短期內不會全面推廣。網上已經有一些相關報道，可是有些資料網上很少提及，也聽到有不少疑問，筆者嘗試補充一下。

問：內地是唯一的國家計劃發行電子法定貨幣嗎？

答：中國內地在2014年，由時任人民銀行行長周小川提出，開始規劃發展電子人民幣。世界上其實也有好幾個國家，在計劃推出電子法定貨幣。瑞典今年2月開始，就為期1年的 「電子克朗」進行測試。相信電子法定貨幣，應會是世界性的趨勢。

問：為甚麼不用比特幣而要發行本國的電子法定貨幣？

答：比特幣啟發了電子法定貨幣的產生。比特幣的價值，在於市場對比特幣後市價值的預期。但是商業交易是否接受比特幣，就視乎個別人士或企業了，而且亦無法解決洗黑錢的問題。

電子法定貨幣由政府發行，具有和現金同樣的法律地位，在本國範圍內不能拒絕接受，這樣市民和銀行都不需要依賴現金，可以降低貨幣發行成本，並且有助於降低犯罪例如行劫的可能。

問：數碼人民幣用來取代現金紙幣和硬幣？

答：現金的特性是匿名和小額支付，所以數碼人民幣亦擁有同樣的特性。兩台手機不用聯網就可以支付，但卻不是轉帳，與支付寶、微信支付等第三方支付不同。使用第三方支付時，對方可以看到你的帳號，而數碼人民幣則毋須對方帳號，但要面對面支付。

雖然是匿名，但只能小額支付，所以可降低洗黑錢的風險。一旦警方發現犯罪問題，追蹤資金流向就可以提供一定的破案線索。如果是大額支付，就必須實名或通過銀行進行了。

問：數碼人民幣會不會衝擊銀行或第三方支付呢？

答：數碼人民幣由人民銀行發行，和現在的現金一樣，是通過銀行來面向市民，並不是由人民銀行直接和市民接觸，市民現在可以從銀行提取現金，以後也可以從銀行提取數碼人民幣，放入由人民銀行提供的電子錢包中，當現金進行消費，也可以充值到第三方的支付錢包之中，所以對他們是不會有所影響的。

問：數碼人民幣使用區塊鏈技術嗎？

答：與比特幣等加密幣相比，數碼人民幣也是一個加密的字串，具有比特幣等加密幣的優勢，交易不用依賴傳統銀行帳戶體系。中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春認為， DCEP雖然沒有採用區塊鏈技術，但是具有區塊鏈的內核優勢，脫離帳號也可以價值轉移，能夠滿足可控匿名的支付需求。

黃振昌

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員

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