鳳凰新媒體虧損7952萬

公司表示，在新冠肺炎疫情期間許多企業選擇調整營銷策略並減少廣告預算。首席財務官呂靖表示，考慮到疫情的爆發，將會在資源分配方面保持謹慎，繼續把重點放在精簡業務營運，增加現金儲備。

鳳凰新媒體期內總收入按年下降3.5%至2.74億元，淨廣告收入按年升5.5%至2.27億元。不過，如不計及去年4月1日起納入合併範圍的北京鳳凰天博網絡技術的話，上述總收入及淨廣告收入則分別按年下降24.4%和20.9%。

另外，該公司期內付費服務收入按年下跌31.9%至4,690萬元。付費內容收入按年跌32%至3,600萬元，下降主要是由於市場現狀和對數碼閱讀行業監管的收緊。遊戲收入更按年大跌95.6%至20萬元，主因是去年12月公司關停了一些遊戲相關業務。移動增值服務(MVAS)收入按年跌56.6%至340萬元，主因是用戶對內地電信營運商提供的服務需求下降。

公司展望今年第2季度，總收入預計介乎3.08億至3.38億元；淨廣告收入預期介乎2.76億至2.91億元；付費服務收入預期介乎3,230萬至4,730萬元。可是公司強調，疫情的潛在影響難以分析和預測，上述預計可能有所調整。

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