李秀恒：「五窮月」前景　股神亦難估

踏入「五窮月」，金融界發生了兩件大事，一是「股神」巴菲特旗下的投資旗艦巴郡舉行網上股東大會，引起全球投資者關注；另一件則是港交所行政總裁李小加突然宣布明年10月底任滿不再續約，令市場猜測其離職原因及接任者人選。股東大會與總裁離職兩事看起來無甚關連，惟細味之下似乎都透露出環球投資市場仍被不明朗氣氛籠罩，前景難以捉摸。

投資者關注巴郡股東大會，自然是希望向「股神」取經，得到在「亂市」下投資的「貼士」。綜觀5個多小時的會議，巴菲特不但未有給出任何實質性的答案及投資方向，在過程中亦多次聽到「股神」說：「我不知道」，就連預先準備的發言稿內也提到，現在只能確定「我不知道甚麼」。

當年美國金融海嘯時期，巴菲特曾以「白武士」的姿態，注資打救美銀、高盛、通用電氣等企業，更拋出「買入美國」的樂觀言論，但現在卻給人步步為營的感覺，反映現時投資市場可能真的如他所講「活了89年第一次見到」，因此不知該如何應對。

至於李小加宣布離職，雖應與收購倫交所失敗無關，但一個領導國際性金融交易所10年，且身經百戰的金融老將，在如此不明朗的時期提前1年多宣布「無心戀棧」，難免予人一種急流勇退的感覺。

不過，雖說現在投資市場風向連「股神」和交易所總裁都看不透，但在全球央行「放水」及極低息的環境下，股市料將獲得一定的支撐，且低息環境有利於投資者追逐高回報，因此炒股不炒市將會繼續成為未來一段時間的主要投資策略。部分優秀企業的股票例如巴郡，因已處在歷史低位，相信會吸引不少投資者趁機吸納。

此外，部分藥業股、新興科技股及電商股，亦有機會因「疫情紅利」而出現大幅上升，惟投資者仍須小心股市出現大幅波動。事實上，被稱為恐慌指數的美國VIX指數，近期仍處於較高的水平，顯示現時的投資市場風高浪急，入市要量力而為，小心為上。

李秀恒

香港經貿商會會長

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