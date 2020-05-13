大健：做足功課未必勝算高

傳統智慧告戒投資者，投資前先要做足功課，買賣股票的話必須要對該股票有研究，愈熟悉一隻股票對投資回報愈有利。可是，事實並非如此，又或者做足功課和熟悉不足以令你賺取理想回報。

雖然俗語有云「唔熟唔食」，但當你愈熟悉一隻股票時可能只會令你更傾向短線買賣，卻未必令你提高勝算。最近閱讀到一個由芬蘭一所大學的學者Ellapulli Vasudevan於去年10月公布一個研究，題為「Familiarity Breeds Short-Termism」，大意是「熟悉催生出短視」。這個研究利用1995年至2014年度20年間芬蘭個人投資者買賣股票的數據作研究，發現當投資者買賣同一隻股票次數愈多，投資者每一次買賣該股票的持有期將會縮短，大約是每多一次經驗，持有期便會縮短約11%。此外，數據還顯示若果投資者買賣該股票曾得過「如果早點沽便賺更多」的經歷，會令投資者傾向更短線投資。

這個研究沒有特意為以上發現提供解釋。其實單看研究發現亦難去肯定或否定「做功課」在投資的作用，因為在邏輯上這個現象可以是由於「做功課」起不了效果，也可以是大部分投資者都沒有認真去理解自己所投資的股票背景。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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