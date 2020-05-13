東方日報B1：官嗌減租嚇冧地產股 恒指二萬四關危
2020年05月13日 00:15
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地產股及收租股齊跑輸大市。
中美貿易前景不明朗，加上市場憂慮經濟重啟引發疫情反彈，港股周二見回吐，恒生指數曾瀉逾400點，收市跌356點，報24,245點，惟險守10天、20天及50天移動平均線。港府呼籲地產商減租，拖累相關股份應聲捱沽，其中太古地產(01972)母公司太古(00019)股價瀉4.64%，為表現最差藍籌股。
恒指周二(12日)低開244點後，跌幅未幾即擴大至465點，低見24,136點，其後反彈乏力；國企指數收報9,832點，跌158點。港股總成交額逾971億元，沽空金額約116億元，沽空比率11.97%，港股通錄得淨買入逾18億元。
地產股及收租股跑輸大市，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)股價跌3.31%及2.84%；希慎興業(00014)、九龍倉置業(01997)及太古地產股價均跌逾2%；新世界發展(00017)則跌0.98%。
相反，近期強勢的醫療醫藥股成「逆市奇葩」。其中，網上醫療孖寶阿里健康(00241)及平安好醫生(01833)股價分別飆升7.75%及5.95%，前者「破頂」收報20.15元。藥明生物(02269)、康希諾生物(06185)和微創醫療(00853)股價則升2.2%、3.07%及10.22%，齊創上市新高。
申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指，近日全球病例輕微回升，各國政府對重啟經濟的態度將更審慎，惟最壞情況已過去，環球股市亦已反映疫情對經濟的負面影響，而且「兩會」行情利好資金流入新經濟、基建及消費等板塊，港股短期走勢穩定，再度急挫的機會不大。她預計，恒指本月將繼續上落市格局，阻力位在25,300點，支持位則為23,500點。
麥氏續指，市場憧憬互聯網醫療納入醫保項目，加上民眾醫療保健意識提高，使網上醫療股獲追捧。長遠而言，在國策支持下，網上醫療股的基本面良好，中長線投資價值高，尤其是阿里健康及平安好醫生。不過，她提醒，這板塊現階段已被炒高，建議無貨投資者等待股價回調時才分注買入。
內地上月經濟數據遜預期，滬深市個別發展。滬綜指曾跌0.81%，收跌0.11%，收報2,891點；深成指及深圳創業板指數收升0.42%及1.01%，各收報11,015及2,124點。滬深兩市總成交約5,993億元人民幣。滬、深股通共錄淨買入逾17億元人民幣。
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