東方日報B1：官嗌減租嚇冧地產股　恒指二萬四關危

恒指周二(12日)低開244點後，跌幅未幾即擴大至465點，低見24,136點，其後反彈乏力；國企指數收報9,832點，跌158點。港股總成交額逾971億元，沽空金額約116億元，沽空比率11.97%，港股通錄得淨買入逾18億元。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉指，近日全球病例輕微回升，各國政府對重啟經濟的態度將更審慎，惟最壞情況已過去，環球股市亦已反映疫情對經濟的負面影響，而且「兩會」行情利好資金流入新經濟、基建及消費等板塊，港股短期走勢穩定，再度急挫的機會不大。她預計，恒指本月將繼續上落市格局，阻力位在25,300點，支持位則為23,500點。

麥氏續指，市場憧憬互聯網醫療納入醫保項目，加上民眾醫療保健意識提高，使網上醫療股獲追捧。長遠而言，在國策支持下，網上醫療股的基本面良好，中長線投資價值高，尤其是阿里健康及平安好醫生。不過，她提醒，這板塊現階段已被炒高，建議無貨投資者等待股價回調時才分注買入。

內地上月經濟數據遜預期，滬深市個別發展。滬綜指曾跌0.81%，收跌0.11%，收報2,891點；深成指及深圳創業板指數收升0.42%及1.01%，各收報11,015及2,124點。滬深兩市總成交約5,993億元人民幣。滬、深股通共錄淨買入逾17億元人民幣。

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