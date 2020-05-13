利豐私有化通過　散戶斥「作價搵笨 強盜行為」

利豐周二公布，私有化議案在法院會議上獲97.14%獨立股東投票贊成，反對者僅2.86%；「數人頭」機制亦「過關」，逾半出席股東會的股東人數投下贊成票。股東特別大會的特別及普通決議案亦獲大比數通過。股份最後買賣日料為5月15日，並於5月27日下午4時撤銷上市地位。利豐股價周二收報1.21元。

主席馮國綸及行政總裁馮裕鈞於會上道歉，前者更直指業務前景難料，「即使小股東願意同舟共濟，也未知會否乘上一艘沉船」。

多位小股東則於會上控訴私有化作價太低，若議案獲通過，他們將損失慘重，金額由數十萬至數百萬元不等。另有股東指摘，利豐業務初有成效就踢小股東出局，做法不公道。

會後更有小股東組成「利豐小股東聯盟」以聯名方式向管理層「遞信」，要求押後私有化甚至賠償投資損失。在私有化議案通過後，該聯盟負責人表示，對集團罔顧小股東利益的做法深表遺憾，並強烈要求證監會介入調查有關投票前夕疑有股東登記人數不尋常變動。

儘管多位小股東表明希望繼續持有利豐股份，但馮國綸會上坦言，無法預知業務何時能恢復、甚至能否「翻生」。

再者，他在外貿從事四十多年未曾見過行業面臨如此困局，先是數碼化對傳統採購業務的衝擊，及後中美貿易戰接踵而至，今年又遇上新冠肺炎爆發。目前疫情蔓延至歐美地區，許多訂單遭取消，加之集團約七成生意來自美國，風險非常大。

至於利豐選擇在股價低至0.5元時提出私有化，他稱是時勢所逼，並無選擇權利，對投資利豐失利的小股東感不好意思。馮裕鈞指身為行政總裁要負責，向小股東說對不起。

利豐於3月獲馮氏股東聯同物流投資公司GLP集團，透過協議安排方式，以每股現金1.25元提出私有化。議案獲通過後，利豐將以「同股不同權」方式運作，馮氏仍持有六成表決權，但實際持股僅32%，GLP則持四成表決權，實際持股近68%。

利豐曾在1973年首掛，及後在1988年私有化。其於1992年再度上市，股價於2011年曾創下18.692元的收市新高，惟同年遭瑞銀唱淡，且在全球數碼化後業務面臨挑戰，股價持續低迷，更於2017年遭踢出藍籌之列。雖然公布私有化建議後股價飆升逾一倍，但以周二收市價計，股價自高位累跌逾九成。

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