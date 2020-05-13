歐股收市個別發展　Thyssenkrupp下挫逾15

投資者憂慮一些國家新冠肺炎疫情有所升溫，歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報5,994點，升55點或0.93%；法國CAC指數收報4,472點，跌17點或0.39%；德國DAX指數收報10,819點，跌5點或0.05%。

全球市場均密切關注疫情發展，中國、南韓和德國等地均錄得確診個案回升。包括來自世界衛生組織(WHO)在內的很多衛生防護專家均曾發出警告，指各國過早解除居家隔離措施可能會引發第二波疫情爆發。

個股方面，德國媒體公司ProSiebenSat.1股價急升13.33%，此前有報道指該公司獲得美國私募股權公司KKR建倉。

德國工業巨頭Thyssenkrupp股價下挫逾15%，該公司發表了悲觀的2020年業績展望。

英國地產商Land Securities公布了龐大的年度虧損，主要因為疲情在導致租戶拖欠租金。該公司股價全日下跌12.75%。

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