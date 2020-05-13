忠實粉絲慨嘆「股神」看法過時！考慮沽清巴郡

外媒報道，資產管理公司Aleph Investments負責人David Merkel一直長期持有「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡，但他今年已經開始逐步減持巴郡，甚至直言可能會沽清持股。

Merkel在一則網誌中寫道：「我可能會出售剩餘的(巴郡)股份... 我的疑問是，在反覆多變的政府決策之下，巴菲特對於市場下跌多少的看法，是否已經過時了。」

他尤其對於巴菲特在應對新冠肺炎疫情危機時的做法感到不滿，稱「我已經減持了一半巴郡股份，因為我了解到巴菲特在之前股市大跌時，沒有做出任何舉動。」

他相信，為了避免經濟大蕭條，美國政府或聯儲局都會想辦法刺激經濟，並可能會出手解救陷入困境的公司。因此，Merkel認為，巴菲特應該在3月下旬時，利用手上的資金來增持股票，但他不單至沒有增持，反而沽清了航空股持倉。

對於巴郡最新持有現金高達1,370億美元，Merkel相信巴菲特不會進行大幅調整資產比例，認為巴菲特應該在市場動盪期間，做一些決策讓投資者受益，例如派息、增加回購或進行一些併購等。

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