美股收市：道指下挫457點　納指結束6連升

投資者正在評估在疫情之下，美國經濟逐步重啟的影響，美國股市周二(12日)回吐早段升幅，3大指數均以近全日最低位收市。

道指收報23,764點，跌457點或1.89%；標指收報2,870點，跌60點或2.05%；納指收報9,002點，跌189點或2.06%，結束連續6日升勢。

對於美國經濟逐步重啟，美國白宮抗疫專責組重要成員、衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周二警告，各州及地方政府若忽視專家應對新冠肺炎的指引，在情況未明朗下貿然重啟經濟活動，後果將不堪設想。

另外，市場關注聯儲局主席鮑威爾將在當地時間周三(13日)早上9點(香港時間晚上9時)就經濟問題發表講話。由於美國總統特朗普此前曾指，聯儲局也應當採取負利率，因此鮑威爾講話對於市場對貨幣政策的預期至關重要。

股份消息方面，據報網約車公司Uber已向網上外賣平台GrubHub提出收購建議，預期最快本月內達成協議。Uber股價逆市收漲2.4%；GrubHub則上揚28.96%。

全球最大基金公司貝萊德的最大股東PNC Financial，擬悉售手上22%貝萊德股權，涉170億美元。貝萊德股價收挫7.95%。

其他大型金融股普遍受壓，高盛收跌3.3%；摩根大通亦下挫3.27%。

在美國擁有大量商場的Simon Property Group稱將會重開旗下49間商場和購物中心，股價收市跌0.98%。

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