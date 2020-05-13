理財Campus：ETF易「偏軌」　點揀最「貼市」？

ETF(交易所買賣基金)日漸普及，部分每日成交額已逾億元，種類之多亦令人驚嘆！近期環球金融市場大起大跌，投資者揀中急升的資產，自不然賺到笑。但不幸選中一些經歷腥風血雨的ETF，隨時一覺醒來輸身家。箇中的風險除了眼光不足之外，亦與產品表現追不到指數有關。

●長倉ETF：須留意流通量

他續說，追蹤指數表現的效果需留意「追蹤差異」及「追蹤誤差」。「追蹤差異」指基金回報與其追蹤指數回報的差異；「追蹤誤差」則反映表現差異的波幅，以標準差量度該ETF與指數比較的相對回報穩定性。長線投資者更需留意ETF之「追蹤差異」，而短炒則要留意「追蹤誤差」。

●反向產品：更為適合短炒

三月份反向產品投資需求明顯上升，尤其是兩倍反向產品。香港有14隻反向ETF，其中4隻為兩倍反向ETF，10隻為一倍反向ETF。一倍反向產品反映追蹤指數單日相反變動，讓淡友可在跌市時獲正回報，如恒指跌1%，理論上跟恒指反向產品賺1%，不設槓桿效果。

但若持有產品的時間超過一天，單日回報的複合效應或會使投資回報偏離相關指數累計表現的反向倍數，諸人進建議投資反向產品以短炒為主。

他續指，目前香港市場未有看跌A股的ETF，但可透過美股市場買入，可短炒一倍做淡滬深三百的Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X Shares(美股：CHAD)及三倍做淡富時中國A50指數的Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares(美股：YANG)。

●在港美股ETF：買賣差價較闊

若以領航標普五百為例，其追蹤標普五百指數，會投資於金融衍生工具，例如指數期貨、指數期權及權證等，以追蹤指數表現。但他坦言，在港上市的美股ETF成交偏低，導致買賣差價闊，另美股ETF選擇少，建議投資者直接開立美股戶口買當地ETF。

●原油期貨ETF：要多了解轉倉機制

查實原油期貨ETF是透過投資原油期貨合約，跟蹤指定的原油期貨指數。未來資產環球投資(香港)ETF副總裁鍾駿指，相關原油期貨指數及原油期貨ETF的表現可能與原油現貨價有明顯差異，因相關指數的表現是看原油期貨合約價格，而不是看實物原油價格。而每月期貨合約牽涉轉倉、平倉或取實貨的選擇。

他續指，投資者亦應了解ETF轉倉機制及轉倉成本，尤其是最近出現陡峭的正價差曲線。以FGX原油為例，每月底就會檢視下兩個月份的合約有沒有出現正價差高於0.5%。如果是，就會將所有期貨合約轉至較遠期合約。如果正價差低於或等於0.5%，就會轉倉至較近期合約。正價差指買入的較遠期合約較沽出的接近到期合約貴，令合約數目減少，出現負滾動收益。

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