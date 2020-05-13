【專家點評】陳樂怡：中信証券受惠融資改革
2020年05月13日 07:15
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市場憂慮重啟經濟或會觸發新一輪感染，中美關係不明朗，以及內地經濟數據遜預期，多項負面因素影響下，港股周二跌356點至24,245點。國指跌158點至9,832點。大市成交額為970億元。地產股受壓，長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)跌2.8至3.3%。醫療保健板塊逆市做好，微創醫療(00853)飆10.2%，阿里健康(00241)彈7.8%。
受惠於4月份A股做好，利好經紀業務收入及投資收益，4月券商業績報捷。根據市場統計，截至5月11日，30間上市券商公布4月業績，全數錄得盈利，而且超過40%的券商純利按月翻倍。除了4月業績按月大幅改善之外，過往A股於兩會前夕亦有維穩動作，而市場對於行業政策的憧憬，利好投資氣氛，預期A股短期表現相對穩定。早前的深圳創業板改革，加快企業上市速度。交易制度放寬，完善融券機制，亦有助提升大市交投活躍度，支持券商經紀業務收入。建議投資者逢低收集龍頭券商中信證券(06030)及中金(03908)。
市場普遍預期經此新冠肺炎疫情之後，各地政府將會加大醫療開支。投資者對醫療保健板塊展現濃厚興趣，尤其是生物科技股。不過，此類股份大多未錄收入及盈利，較難評估其產品潛力，前景不確定性甚高，股價波動性相應較大。相對而言，藥物研發服務需求前景清晰明確，建議關注藥明生物(02269)及藥明康德(02359)。
展望後市，中美關係反覆，南韓及德國放寬社交距離措施後疫情反彈，環球經濟復甦進展存疑。但在兩會行情下，恒指於23,800點料有支持。資金流入盈利前景理想、能見度較高的板塊如科技股、醫療保健股，料短期板塊強弱分化持續。市場焦點方面，美國聯儲局主席鮑威爾本周將會發表演說，投資者注視其對經濟評估及新一輪刺激經濟方案的線索。此外，重磅股騰訊(00700)將於周三公布業績，料會影響大市走勢。
個股推介方面，中信証券(06030)首季盈利按年下跌4%，主要是受累新冠肺炎，而大幅提升信用減值。公布業績後，中信証券股價窄幅上落。不過，中央未來希望進一步增加股票市場融資比重，以避免過度依賴信貸融資風險。事實上，內地創業板近期推行改革，預期將可加快企業上市活動，有利券商投資銀行業務。中信證券為行業龍頭，於投資銀行及資產管理業務有優勢，將可受惠，現價預期市帳率0.93倍，可逢低買入，目標價睇16港元，止蝕價13元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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