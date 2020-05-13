【專家點評】王昕媛：中概股來港上市 恒指會點？
2020年05月13日 07:30
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5月18日恒生指數公司將檢討恒生指數、國企指數是否納入同股不同權企業、及二次上市企業，市場普遍預計，屆時阿里巴巴(09988)、美團點評(003690)、小米(01810)等，以及未來將要回歸香港市場的中概股。為甚麼要調整恒指、國企？主要原因有幾點，第一，目前的成分股太多Old Economy，盈利、估值都上不去。第二點，目前接近70%的中概股已經跌破發行價，摘牌率高達30%。加上前期瑞幸咖啡、好未來造假被曝光後，美國證監會(SEC)聯同美國公眾公司會計監察委員會(PCAOB)，對中國公司的監管將愈來愈嚴格。
因此，我們認為，在美國的中概股遭遇投資人和監管機構的雙重信任危機，因此，將加速他們回歸中國市場。因為回歸中國市場後，本地投資人對於他們的經營模式、企業管理等，在同樣的文化背景下，也更容易理解。因此，我們認為，未來無論港股還是科創板都是這部分中概股的下一個戰場。
那麼哪些「新經濟股」可能納入呢？我們回顧了一下港交所對於二次上市的要求，包括：市值不低於400億港元，或者最近一個財政年度收入不少過10億港元(市值不低於100億港元)的條件，我們發現，京東、拼多多、網易、百度、騰訊音樂、新東方、百勝中國，是最有可能列入其中的中概股。
如果這些「新經濟股」被加入指數後會如何呢？如果我們假設，阿里巴巴、美團、小米、京東、拼多多、網易、百度、騰訊音樂、新東方、百勝中國均回歸港股的話，信息技術和可選消費的權重將提升至25%左右，2020年/2021年預期盈利增速來看，新指數比目前情況，將提升5%、15%的盈利空間。整體估值來看，由於這些中概股對應2大類，一類是信息技術，一類是可選消費，且平均市盈率為37倍、20倍，如果全部計入新指數中，恒指TTM市盈率將從目前的11倍(2020年預期)、9倍(2021·年預期)，提升至25倍、18倍。顯然，無論是盈利，還是估值，未來加入新經濟股後，都將有提升。
財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)
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