【專家點評】王昕媛：中概股來港上市　恒指會點？

因此，我們認為，在美國的中概股遭遇投資人和監管機構的雙重信任危機，因此，將加速他們回歸中國市場。因為回歸中國市場後，本地投資人對於他們的經營模式、企業管理等，在同樣的文化背景下，也更容易理解。因此，我們認為，未來無論港股還是科創板都是這部分中概股的下一個戰場。

那麼哪些「新經濟股」可能納入呢？我們回顧了一下港交所對於二次上市的要求，包括：市值不低於400億港元，或者最近一個財政年度收入不少過10億港元(市值不低於100億港元)的條件，我們發現，京東、拼多多、網易、百度、騰訊音樂、新東方、百勝中國，是最有可能列入其中的中概股。

如果這些「新經濟股」被加入指數後會如何呢？如果我們假設，阿里巴巴、美團、小米、京東、拼多多、網易、百度、騰訊音樂、新東方、百勝中國均回歸港股的話，信息技術和可選消費的權重將提升至25%左右，2020年/2021年預期盈利增速來看，新指數比目前情況，將提升5%、15%的盈利空間。整體估值來看，由於這些中概股對應2大類，一類是信息技術，一類是可選消費，且平均市盈率為37倍、20倍，如果全部計入新指數中，恒指TTM市盈率將從目前的11倍(2020年預期)、9倍(2021·年預期)，提升至25倍、18倍。顯然，無論是盈利，還是估值，未來加入新經濟股後，都將有提升。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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