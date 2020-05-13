康希諾生物推進在加拿大進行新冠肺炎疫苗臨床試驗

Ad5-nCoV的所有權及在上述合作研究當中產生的所有知識產權，歸該公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所所有。

由於疫苗的保護效力需在處於疫情爆發中的國家進行III期臨床研究證明，公司計劃在更多發病率高並具備臨床研究能力的國家開展III期臨床研究。

Ad5-nCoV由公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發，採用基因工程方法構建，以複製缺陷型人5型腺病毒為載體，可表達新型冠狀病毒S抗原，擬用於預防新型冠狀病毒感染引起的疾病。

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