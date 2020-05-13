【專家點評】鄧建初：江山代有股王出　與時並進免執輸

計及歷代股王，在位時間最長的暫時非滙控莫屬。

股王一出，誰與爭鋒！氣吞山河，眾人焦點之所在，指數隨之而起舞。股王登基，反映時代趨勢。

九十年代，香港樓價及地產股價節節上漲。其中長江實業表現強勁，成為當代股王。

回顧眾多過氣股王，在位之時叱咤風雲，股民莫不趨之若鶩，甚至山盟海誓，相守到老。然而世間哪會有永恒不變之股王？若不能守位，步下神壇，方才發現與平民無異。時移世易，物換星移，炒股如不能與時並進，只會輸至頭崩額裂。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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