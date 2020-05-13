【專家點評】鄧建初：江山代有股王出 與時並進免執輸
2020年05月13日 07:45
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計及歷代股王，在位時間最長的暫時非滙控莫屬。
股王一出，誰與爭鋒！氣吞山河，眾人焦點之所在，指數隨之而起舞。股王登基，反映時代趨勢。
歷代股王中，在位最長的應是滙豐控股(00005)。七、八十年代，油價飆升，全球通脹，樓按利息曾上升至21厘。2001年，利率協議全面撤銷，銀行公會定息成為歷史。開放利率令銀行的暴利時代畫上句號，獅王股價從此裹足不前。
九十年代，香港樓價及地產股價節節上漲。其中長江實業表現強勁，成為當代股王。
1999年，智能手機興起，科網股熱潮捲至。上市兩年的中國移動(00941)終於潛龍飛天，衝上雲霄。說起中移，又想起往事。初哥有一位老友，因為九七金融風暴，樓市大冧而變了負資產。他手持多間物業，正苦惱如何翻身。筆者費煞思量，提議他買入中移，結果大賺！
在電訊股王中移發威之後，電訊盈科數碼(後改稱電訊盈科(00008))亦曾短暫成為股王，借殼得信佳，股價炒至巔峰時之市值高過長實，惜王者之位逝如浮雲，股價一瀉不止，捧場客輸得眼淚直流。
2003年沙士後，股神巴菲特公布入股中石油(00857)，市場又掀起一片股價追逐戰，把它捧為股王。中石油未上位前，很多股票經紀以它為自營炒賣目標，大手一掃，一格食胡，既做出成交量，又有銀両入袋。
此外，兩隻科技股包括當年主打B2B業務的阿里巴巴網絡及騰訊控股(00700)乘着科網熱潮起革命，並駕齊驅，互相輝映。不過阿里在港股市場尚未展開王者爭霸戰，就已經私有化，留下騰訊獨大至今。
回顧眾多過氣股王，在位之時叱咤風雲，股民莫不趨之若鶩，甚至山盟海誓，相守到老。然而世間哪會有永恒不變之股王？若不能守位，步下神壇，方才發現與平民無異。時移世易，物換星移，炒股如不能與時並進，只會輸至頭崩額裂。
鄧建初
資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。
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