【市前重點睇】道指挫457點　紐油飆近7%

●美匯指數企99.93，離岸人民幣(CNH)回落至7.1071，港匯見7.7507，美元兌日圓企107.24，歐元處1.0848，英鎊跌至1.2257。金價反覆見1,701美元。道指期貨下跌。

●對於美國經濟逐步重啟，美國白宮抗疫專責組重要成員、衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周二(12日)警告，各州及地方政府若忽視專家應對新冠肺炎的指引，在情況未明朗下貿然重啟經濟活動，後果將不堪設想。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，預計新冠肺炎疫情對美國經濟最嚴峻的影響將集中反映在第二季，失業率可能至少將達到20%。

●美國4月份消費物價指數(CPI)按月跌0.8%，創2008年12月以來最大跌幅，符預期，主要受汽油價格急跌影響，而扣除食品和能源的核心CPI更錄得破紀錄跌0.4%，跌幅大過預期的0.2%。

●美國10年期國債孳息率跌4.48點子，報0.6651厘。

●美國聯邦政府在4月份錄得預算赤字7,378.51億美元創紀錄新高，預期為赤字7,370億美元，去年同期則為預算盈餘1,603億美元。

●美國農業部預測，受新冠肺炎疫情對肉類加工廠生產造成的影響，今年美國豬肉產量將自2014年以來首次下降，牛肉產量料出現2015年以來首次下滑。

●港股ADR指數收報24,093點，跌152點或0.63%。

●即月恒生指數夜期收報24,242點，升89點，低水4點，成交19,554張。

●紐約6月期油收報每桶25.78美元，升1.64美元或6.79%；布蘭特7月期油收報每桶29.98美元，升0.35美元或1.18%。

●紐約期金收報每安士1,706.8美元，升8.8美元或0.5%。

●瑞幸咖啡上月爆出財務造假醜聞後，最新公布終止行政總裁錢治亞及首席營運官劉劍職務，並委任郭謹一為代理行政總裁。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁表示，基於4月中旬以來的數據，IMF在6月份可能下調經濟預測。

●外媒引述消息人士報道，網約車公司Uber已向網上外賣平台GrubHub提出收購建議，預期最快本月內達成協議。

●中國人民銀行表示，要把更好支持實體經濟恢復發展放到更加突出位置，應允許宏觀槓桿率階段性上升，擴大對實體經濟的信用支持。

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