【市前重點睇】道指挫457點 紐油飆近7%
2020年05月13日 07:54
東網電視更多新聞短片
●美匯指數企99.93，離岸人民幣(CNH)回落至7.1071，港匯見7.7507，美元兌日圓企107.24，歐元處1.0848，英鎊跌至1.2257。金價反覆見1,701美元。道指期貨下跌。
●美股三大指數均以近全日最低位收市。道指收報23,764點，跌457點或1.89%；標指收報2,870點，跌60點或2.05%；納指收報9,002點，跌189點或2.06%，結束連續6日升勢。 https://bit.ly/3bpqL9W
●對於美國經濟逐步重啟，美國白宮抗疫專責組重要成員、衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周二(12日)警告，各州及地方政府若忽視專家應對新冠肺炎的指引，在情況未明朗下貿然重啟經濟活動，後果將不堪設想。
●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，預計新冠肺炎疫情對美國經濟最嚴峻的影響將集中反映在第二季，失業率可能至少將達到20%。
●美國4月份消費物價指數(CPI)按月跌0.8%，創2008年12月以來最大跌幅，符預期，主要受汽油價格急跌影響，而扣除食品和能源的核心CPI更錄得破紀錄跌0.4%，跌幅大過預期的0.2%。
●美國10年期國債孳息率跌4.48點子，報0.6651厘。
●美國聯邦政府在4月份錄得預算赤字7,378.51億美元創紀錄新高，預期為赤字7,370億美元，去年同期則為預算盈餘1,603億美元。
●美國農業部預測，受新冠肺炎疫情對肉類加工廠生產造成的影響，今年美國豬肉產量將自2014年以來首次下降，牛肉產量料出現2015年以來首次下滑。
●港股ADR指數收報24,093點，跌152點或0.63%。
●即月恒生指數夜期收報24,242點，升89點，低水4點，成交19,554張。
●紐約6月期油收報每桶25.78美元，升1.64美元或6.79%；布蘭特7月期油收報每桶29.98美元，升0.35美元或1.18%。
●紐約期金收報每安士1,706.8美元，升8.8美元或0.5%。
●英國富時100指數收報5,994點，升55點或0.93%；法國CAC指數收報4,472點，跌17點或0.39%；德國DAX指數收報10,819點，跌5點或0.05%。 https://bit.ly/2T1O2bo
●瑞幸咖啡上月爆出財務造假醜聞後，最新公布終止行政總裁錢治亞及首席營運官劉劍職務，並委任郭謹一為代理行政總裁。
●國際貨幣基金組織(IMF)總裁表示，基於4月中旬以來的數據，IMF在6月份可能下調經濟預測。
●外媒引述消息人士報道，網約車公司Uber已向網上外賣平台GrubHub提出收購建議，預期最快本月內達成協議。
●中國人民銀行表示，要把更好支持實體經濟恢復發展放到更加突出位置，應允許宏觀槓桿率階段性上升，擴大對實體經濟的信用支持。
●【一代藍籌的下場】利豐私有獲通過，散戶「血本無歸」。 https://bit.ly/3dRm4r9
●理財Campus：ETF易「偏軌」，點揀最「貼市」？ https://bit.ly/2WtBBaK
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！