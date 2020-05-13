【股民熱話】中美貿易協議如作廢　開火先兆？

正當美國貿易代表、財政部長和中國國務院副總理就中美第一階段貿易協議執行情況通電話，而美國財政部和貿易代表辦公室聲明更表示，雙方認為在落實協議方面進展良好，兩國充分期待能夠及時履行協議規定的義務，予人一切安好的感覺。冷不防轉頭美國總統特朗普形容，與中國的關係艱難，對中美第一階段貿易協議的未來表示懷疑；而中國傳媒更稱，中國正考慮作廢中美貿易協議。看來，疫情過後，將有更大鑊的事情跟尾，就係中美貿易戰好可能再一次升級！

股民聽到呢個消息，當然係嚇窒咗，畢竟中美若然交惡，經濟只會更加差，意味魚缸又會冇啖好食。但過去兩年的經驗告訴股民，中、美都鍾意玩「拋浪頭」，兩者討價還價，甚至予人大玩晒冷的感覺。之不過，兩者都係務實，最後關頭還是踏踏實實坐低傾好，今年初中美所簽署第一階段貿易協議就係咁嚟！

自首階段協議簽署後，中美之間出現的變化是，第一，疫情嚴重打擊美國經濟；第二，特朗普的經濟政績被疫情破壞所抵銷，急須在經濟層面謀突破口，以穩控大選形勢；第三，中國的經濟受疫情嚴重打擊，能兌現首階段貿易協議承諾的能力大打折扣，加上如今美國經濟亦變得糟糕，雙方談判籌碼實力拉近，謀推倒重來的意圖存在。

● 貿協若作廢 三大情景

如今股民都好想知道，到底若然中美首階段協議真係作廢，會有咩後果？以下是幾個情景的推想！

第一，首階段貿易協議若作廢，特朗普已表明沒有興趣再重新談判。換言之，若然雙方再埋枱傾的，不會是再根據首階段協議條款來修訂，而係由頭再傾過一份大家滿意的貿易協議。口口聲聲話要懲罰中國延報疫情的特朗普，想必會開出更辣的條款，亦乘機大打「中國牌」為其大選行情造勢，而今時今日中美經濟在鬥差，中國亦唔會咁容易就範，雙方討價還價必然會更激烈。如是者，則全球股市又會進入一輪大型波動期。

第二，本來特朗普是希望在大選後才再談第二階段貿易協議，若首階段貿易協作廢，即沒有再傾第二階段協議的需要。取而代之，美國將會針對中國採取一系列行動，包括針對中國的科技企業和在美上市的中概股，以封殺中國新經濟企業在國際市場融資的渠道，藉着掀打科技戰和金融戰，限制供應鏈和抑制投資流動，斷其「財路」。另一方面，就是設法加速美資及盟國企業撤離中國投資。見到最近京東加快來港第二上市的步伐，相信中概股都聞到燶味，未來將會有更多中概股轉移在港第二上市，以為中美角力的風險作好應對。

如是者，港股似乎可以漁人得利，因將有更多中概股來上市，將帶動港股市值和流動性。惟別忘記，這意味港股對中國市場的集中度會進一步上升，加劇單一市場風險，是福不是禍，是禍擋不過！

第三，更惡劣的情況，是中、美未能解決分歧而關係惡化，或在亞太區出現軍事衝突，則港股必然會受到大衝擊。但當然，相信雙方對此都會盡量克制，畢竟一旦中美大動干戈，好可能意味全球經濟體系瓦解，21世紀的新冷戰或隨之展開，香港既處於中美夾縫之中，只怕無日安寧。

當然，無論對中國抑或美國，疫後隨即重挑貿易戰糾紛，並不利於本土經濟復甦，為免「攬炒」，理論上雙方可能只是擺出姿態，最終拖拖拉拉到美國大選後再作定奪。不過，若然呢個樂觀的推想落空，中美真的擦槍走火，則影響港股的，已不再局限於貿易戰，很多深層次的政經問題，須要更長時間的角力來解決，伴隨的好大機會是全球經濟大蕭條。屆時投資者除了揸實物資產、黃金和現金外，應該唔使再花太多心神喺股市身上！

東網財經專欄作者 帥哥

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