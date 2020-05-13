茂宸集團與新創建訂立股份交換及終止優先股協議

同時，公司、茂宸醫療及投資者(訂約方)同意終止2018年優先股協議。

公司認為，經考慮香港及世界各地經濟下行、香港社會動盪及爆發新冠肺炎疫情所帶來的經濟不確定性，集團相信出售交換股份可令集團通過資產重組收回資金，以便優化其資本配置、鞏固其具競爭優勢的核心業務以及加強集團控制風險的整體能力。

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