熊貓綠能就向能源公司預付按金事宜成立獨立調查委員會

截至去年12月底止年度，公司亦確認按金及其他已收帳項之減值支出，因此，按金之帳面淨額於去年12月底已為零。

為應對有關向能源公司作出的按金的事宜，公司將成立獨立調查委員會，由獨立非執行董事組成。而獨立調查委員會或會聘請外部獨立專業顧問以協助調查事項。

基於(其中包括)上述理由，核數師未能於目前出具集團截至去年12月底止年度之審計意見，及公司未能於2020年5月15日或之前刊發集團截至去年12月底止年度之經審核全年業績及公司2019年年報。公司明白任何延遲刊發2019年經審核全年業績將構成上市規則之違規事項。

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