熊貓綠能就向能源公司預付按金事宜成立獨立調查委員會
2020年05月13日 08:09
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熊貓綠能(00686)公布，於周日(10日)接獲來自其核數師之函件，內容有關集團就於若干可再生能源項目之投資向兩間公司之預付按金。由於該項目之發展進度或能源公司退還按金的能力具不確定性，集團已開始對能源公司進行法律訴訟(包括於2020年3月向其出具法律函件)，以收回應收能源公司款項。
截至去年12月底止年度，公司亦確認按金及其他已收帳項之減值支出，因此，按金之帳面淨額於去年12月底已為零。
為應對有關向能源公司作出的按金的事宜，公司將成立獨立調查委員會，由獨立非執行董事組成。而獨立調查委員會或會聘請外部獨立專業顧問以協助調查事項。
基於(其中包括)上述理由，核數師未能於目前出具集團截至去年12月底止年度之審計意見，及公司未能於2020年5月15日或之前刊發集團截至去年12月底止年度之經審核全年業績及公司2019年年報。公司明白任何延遲刊發2019年經審核全年業績將構成上市規則之違規事項。
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